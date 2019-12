Von Peter Klute

Paderborn (WB). Sie sind Kollegen und gleichzeitig Konkurrenten. Um Punkte und um Arbeitsplätze. Doch es gibt auch Freundschaften unter den Fußballtrainern im Profigeschäft. So wie die zwischen Paderborns Steffen Baumgart und Mönchengladbachs Marco Rose. Im Bundesligaspiel am heutigen Mittwoch zwischen der Borussia und dem SCP (20.30 Uhr, Sky) treffen die beiden Kumpel im direkten Duell aufeinander.

Bis 2014, sagt Baumgart, kannte man sich, „wie man sich als Fußballer kennt, die gegeneinander spielen“. Sie duellierten sich in Liga zwei, Baumgart kickte für Union Berlin, Rose für den FSV Mainz 05. Intensiver wurde das Verhältnis 2014, als beide in der Sportschule Hennef in der Ausbildung zum Fußballlehrer gemeinsam die Schulbank drückten. „Wir waren eine sehr harmonische Gruppe, die in diesen Monaten bis zur Prüfung ganz eng zusammengerückt ist“, erinnert sich Baumgart und nennt weitere Mitstreiter wie Torsten Frings, Florian Kohfeldt, Tom Cichon, Frank Fahrenhorst, Sascha Hildmann, Boris Schommers oder Rüdiger Rehm. Nicht mit jedem steht Baumgart heute noch in Verbindung, mit Kohfeldt (Werder Bremen) und Rose schon. „Zu Rosi habe ich den engsten Kontakt. Wir schreiben uns häufig und telefonieren regelmäßig“, sagt der gebürtige Rostocker Baumgart, wie Rose (Leipzig) ein Kind des Ostens.

„Er spielt keinem was vor“

„Sehr offen, direkt, ehrlich.“ So umschreibt Baumgart (47) den vier Jahre jüngeren Rose und sagt: „Rosi ist, wie er ist. Wenn ich ihn am Spielfeldrand oder in Interviews sehe, dann muss ich sagen, genauso kenne ich ihn. Er hat die Hände in der Tasche, wirkt ein wenig lässig, ist aber trotzdem total fokussiert. Unser Job ist ernst genug, da darf man auch den Spaß nicht verlieren und genau das verkörpert er. Er spielt keinem was vor. Wahrscheinlich verstehen wir uns auch deshalb so gut.“

So gut, dass das ZDF Rose im August um eine „Laudatio“ bat, als Baumgart nach seinem ersten Spiel als Bundesligatrainer (2:3 bei Bayer Leverkusen) zu Gast im „Sportstudio“ war. Auch gegenüber dem WESTFALEN-BLATT schwärmte Rose jetzt von Paderborns Coach und sagte: “Baumi ist ein super Typ, die gemeinsame Zeit beim Trainerlehrgang habe ich in sehr guter Erinnerung.“

Sie mögen sich, nicht nur als Menschen. Auch Baumgarts Arbeit als Coach lobt Rose in den höchsten Tönen: „Paderborn hat einen Top-Trainer. Was er mit dem SCP geschafft hat, verdient allergrößten Respekt. Der Aufstieg in die Bundesliga war sensationell und auch die Art und Weise, wie seine Mannschaft jetzt gegen die großen, etablierten Klubs auftritt, ist wirklich beeindruckend.“ Und er sagt weiter: „Ich finde, dass es immer ein Lob ist, wenn man sagt, dass eine Mannschaft die Handschrift ihres Trainers hat. Und das ist bei Baumis Mannschaft definitiv der Fall.”

„Ich weiß, wie Rosi über Fußball denkt“

Umgekehrt ist die Wertschätzung nicht geringer. „Ich finde es sehr gut, was Rosi in Mönchengladbach macht“, sagt Baumgart. Dass er die „Fohlen“ bei einer Umfrage vor dem Saisonstart als Geheimfavorit auf die Meisterschaft nannte, hatte vor allem mit deren Trainer zu tun: „Ich weiß, wie Rosi über Fußball denkt und dass er eine klare Idee hat. Er war schon in Salzburg sehr erfolgreich und ich habe ihm zugetraut, dass er auch Mönchengladbach auf Kurs bekommt. Ich weiß, dass meine Aussage damals sehr gewagt war, aber man sieht ja jetzt, wo die Mannschaft steht. Wo sie am Ende landet, werden wir sehen.“

Jetzt geht es für Baumgart erst einmal darum, Rose die Herbstmeisterschaft zu vermiesen, nach dem 1:0 in Bremen gegen Kohfeldt möchte er den nächsten Freund besiegen. Auf ein entscheidendes Spiel um Meisterschaft und Klassenerhalt am vorletzten Spieltag in der Paderborner Benteler-Arena (9. Mai, 15.30 Uhr) könnten beide aber sicherlich sehr gut verzichten.