Von Matthias Reichstein und Peter Klute

Steffen Baumgart hatte seine Elf auf zwei Positionen verändert. Gerrit Holtmann und Sven Michel durften anspielen, Ben Zolinski und Christopher Antwi-Adjei mussten auf die Bank. Da durfte nach langer Verletzungspause erstmals auch wieder Marlon Ritter Platz nehmen. Marco Rose krempelte sein Team dagegen kräftig um und veränderte gleich sechs Positionen. Gladbachs Coach brachte Tony Jantschke, Oscar Wendt, Dennis Zakaria (nach Gelbsperre), Florian Neuhaus, Patrick Herrmann und Lars Stindl. Stefan Lainer (Knieprobleme), Rami Bensebaini, Tobias Strobl, Laszlo Benes, Breel Embolo und Marcus Thuram (alle auf der Bank) blieben zu Beginn draußen.

Die erste Hälfte nahm erst richtig Fahrt auf, als sie praktisch zuende war. Im Blickpunkt stand Leopold Zingerle. Innerhalb von 180 Sekunden verhinderte der Schlussmann zweimal einen Rückstand. Stindl (45.) zwang ihn zunächst zu einer Fußabwehr, beim Eckball scheiterte Matthias Ginter mit einem Kopfball am Paderborner Keeper.

SCP ist gut im Spiel

Und Paderborn? Der war zuvor richtig gut im Spiel. Lauffreudig und bissig in den Zweikämpfen, nahm das Schlusslicht den Hausherren zunehmend die Spiellaune. Kai Pröger (23.) hätte den SCP sogar in Führung bringen können. Nach einem langen Pass von Kapitän Klaus Gjasula zog Pröger aus spitzem Winkel ab und zwang Yann Sommer zu einer Parade.

Ansonsten tat sich nur dann etwas, wenn Gladbachs Offensivkräfte im Abseits standen. Alassane Plea (20.) setzte einen Flugkopfball an den Innenpfosten, Jonas Hofmann (44.) schob einen Ball ebenfalls ans Aluminium. Mehr gab es nicht, weil sich die Borussen unglaublich viele Fehler im Aufbauspiel leisteten. Entsprechend angefressen war Gladbachs Weltmeister von 1974 Rainer Bonhof zur Pause: „Wir machen es uns selbst schwer. Wir müssen unser Laufspiel und die Passsicherheit verbessern, dann werden wir noch Chancen kriegen.“

Seine Worte blieben nicht ungehört, direkt nach Wiederbeginn wurden die Paderborner bei eigenem Anstoß kalt erwischt: Jamilu Collins verlor den Ball, über Patrick Herrmann und Lars Stindl landete die Kugel bei Alassane Plea, der ungestört zum 1:0 einschoss. Was für ein Blitzstart!

Borussia übernahm das Kommando

In der Folgezeit übernahmen die Borussen dann auch das Kommando und erhöhten den Druck: Plea (55./59) und Neuhaus (56.) hatten gute Möglichkeiten, doch erst der Videobeweis brachte Gladbach auf die Siegerstraße: Ein Foul von Schonlau an Herrmann (Hand im Gesicht) ahndete Schiri Kampka zunächst nicht, schaute sich die Szene dann aber noch einmal am Spielfeldrand an und entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Stindl (67.) sicher zum 2:0.

Paderborn wirkte nach dem Rückstand zunächst etwas angeschlagen, gab aber nie auf. Das zeichnet das Team schon die ganze Saison aus. Die eingewechselten Cauly Souza (60.) und Ben Zolinski (77.) sowie Pröger (88.) sorgten aber nur für etwas Entlastung. Zwingend war das nicht. Deshalb war die elfte Niederlage dieser Saison verdient - auch wenn die erste Hälfte gut war.

Bitter: Sebastian Vasiliadis sah noch die fünfte Gelbe Karte und ist damit am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht frankfurt gesperrtt.

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi - Zakaria - P. Herrmann (88. Johnson), Neuhaus, Hofmann, Wendt (80. Bensebaini) - Stindl (78. Thuram), Pléa

Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Vasiliadis, Gjasula (67. Zolinski) - Pröger, Holtmann (58. Oliveira Souza) - Mamba, S. Michel (86. Antwi-Adjej)

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Zuschauer: 44.494

Tore: 1:0 Pléa (46.), 2:0 Stindl (67./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Jantschke (3), Wendt (2) / Mamba (3), Schonlau, Zolinski (3), Vasiliadis (5)