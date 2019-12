Explosiv nicht nur am Rasen-Rand: Paderborns Trainer Steffen Baumgart ließ nach dem 0:2 in Gladbach kräftig Dampf ab. Foto: dpa

Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Für das Diplomatische Korps würde Steffen Baumgart ohnehin nur ganz schwer taugen. Wenn Paderborns Trainer aber mal so richtig etwas zuwider ist, dann kann er auch kräftig lospoltern. Ein Beispiel dafür lieferte er am Mittwochabend. Das 0:2 in Mönchengladbach nagte kräftig am Ex-Profi, besonders der Fehler vor dem 0:1 und die schlecht zu Ende gespielten Konterchancen. Sein Fazit kam schon fast einer Kapitulation gleich: „Daran sieht man, dass es nicht reicht, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen.“