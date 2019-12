Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Tabellen lesen sie in Paderborn aktuell nicht so gern. Der SCP steht in der Bundesliga am Ende, keine Mannschaft hat weniger Punkte gesammelt und noch weniger Siege geholt. In einer Statistik von dem Internetportal „transfermarkt.de“ ist der SCP aber ganz oben: Kein anderer Verein konnte seit Saisonstart den Marktwert seiner Mannschaft so steigern wie der SCP.