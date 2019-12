Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Mit dem Ziel Klassenerhalt ist der SC Paderborn in die Bundesliga-Saison gestartet. Nach Abschluss der Hinrunde hält Trainer Steffen Baumgart unbeirrt an diesem Plan fest. „Wir reden nicht nur darüber, wir werden es auch noch deutlich zeigen“, kündigte er an, in der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig werden zu wollen. Gesucht werden zwei Spielertypen: ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Stürmer.