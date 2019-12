Die Benteler Arena in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB/MR). Der SC Paderborn lässt im Kampf um den Klassenerhalt nichts unversucht: Ab Montag, 6. Januar, wird der Rasen in der Benteler-Arena komplett ausgetauscht. Knapp 100.000 Euro kostet der Wechsel.

In der Winterpause wird auch mit dem Arena-Umbau begonnen. Im ersten Bauabschnitt wird das Funktionsgebäude aufgestockt und die Westtribüne durch Einhängen weiterer Elemente um 300 Sitzplätze erweitert. Zu Beginn der Saison 2020/2021 soll alles fertig sein, die Investitionssumme beträgt etwa 1,5 Millionen Euro.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen ab Mai auch an den anderen Seiten die Tribünen erweitert werden, so dass insgesamt etwa 3000 neue Sitzplätze entstehen. Im Mai 2020 könnte es hier losgehen. Kostenpunkt: weitere vier Millionen Euro.