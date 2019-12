Da die Plätze im TNLZ von den vielen Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, hatte sich Teammanager Ole Siegel kurzfristig nach einem Ort für ein Trainingslager im Süden Europas umgesehen , in Spanien und der Türkei nach schnellen Lösungen gesucht und welche gefunden, doch: „Es hätte funktioniert. Wir hätten das Angebot nur noch annehmen müssen, aber wir haben für unsere Plätze jetzt doch eine andere Lösung gefunden und bleiben deswegen auch in dieser Winterpause zuhause“, sagte Manager Martin Przondziono.

Vorbereitung beginnt am 2. Januar

Los geht’s mit der Vorbereitung am Donnerstag, 2. Januar. Von da an bleiben 17 Tage, ehe Bayer Leverkusen zum ersten Punktspiel des neuen Jahres erwartet wird. In diesen zweieinhalb Wochen absolviert der SCP drei Testspiele – gegen die SF Lotte und den VfL Osnabrück jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie am Samstag, 11. Januar, beim Zweitligisten Hannover 96.