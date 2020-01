Die Fußballer des SC Paderborn, allen voran Christian Strohdiek (links) und Babacar Guéye (2. von links) sind am Donnerstag guter Dinge in die Vorbereitung für den zweiten Saisonteil gestartet. Foto: Oliver Schwabe

Erstes Training des SC Paderborn im neuen Jahr Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Bis auf Sven Michel und Abdelhamid Sabiri (beide grippaler Infekt) konnte Trainer Steffen Baumgart bei Minus-Temperaturen seinen kompletten Kader im Trainingszentrum begrüßen.

Aufwand für Trainingslager zu groß

Obwohl die Plätze nach wie vor in keinem guten Zustand sind, bleibt der SCP zuhause und entschied sich letztendlich gegen ein Trainingslager im Süden. „So müssen sich die Spieler nicht umgewöhnen, außerdem wäre der Aufwand zu groß gewesen und wir hätten unseren Verpflichtungen hier nicht nachkommen können“, sagte Manager Martin Przondziono .

Es kommt keiner, der sich „vier Monate ins Schaufenster stellen will“

Ob es bis zum Rückrundenauftakt am 19. Januar gegen Bayer Leverkusen oder spätestens bis zum Ende der Wechselfrist am 31. Januar noch Neuzugänge geben wird, ließ der 50-Jährige offen: „Wenn jemand kommt, muss er wissen, worauf er sich einlässt. Dass er bei uns nicht so viel verdient wie woanders und auch mal einen Küchendienst übernehmen muss. Wir werden sicher niemanden nach Paderborn holen, der sich hier vier Monate ins Schaufenster stellen will und dann wieder weg ist.“