Freiburg (WB/MR). Was für ein Fußball-Krimi in Freiburg. Nach eher ruhigen ersten Halbzeit erkämpfte sich der SC Paderborn im Breisgau einen 2:0 (0:0)-Sieg. Und das in Unterzahl! Jamilu Collins hatte nach einer knappen halben Stunde Gelb-Rot gesehen. Die Tore zum zweiten Auswärtssieg schossen Christopher Antwi-Adjei (48.) und Hamid Sabiri (85.).