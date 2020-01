Paderborn (WB/paul). Torhüter Michael Ratajczak hat seinen Vertrag beim SC Paderborn aufgelöst und schließt sich Zweitligist Hannover 96 an. Der 37-Jährige unterschrieb am Montag bei den Roten bis Sommer 2021.

Grund für die Verpflichtung ist die Verletzung des Hannoveraner Wintertransfers, Martin Hansen, der die Rolle des Ersatzkeepers von Michael Esser (zu TSG Hoffenheim) übernehmen sollte. Bereits am Dienstag bei der Partie in Regensburg soll Ratajczak im Aufgebot des Tabellen-13. stehen. Auch Arminias dritter Torwart Philipp Klewin stand zuvor im Fokus der 96er.

„Stets in den Dienst der Mannschaft gestellt“

Beim SCP stand Ratajczak seit 2017 insgesamt 24mal zwischen den Pfosten. In der vergangenen Saison spielte er drei Pokalspiele und zweimal in der 2. Bundesliga. Sein Vertrag in Paderborn war noch bis Sommer gültig. „Ich fühle mich topfit und möchte sehr gern noch weiter als Profi spielen“, wird der Routinier in einer Hannoveraner Pressemitteilung zitiert.

„Wir danken Rata für sein Engagement in Paderborn. Er hat sich während seiner Zeit in unserem Verein stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und war für zahlreiche junge Spieler eine wichtige Führungsperson. Für seine weitere Karriere wünschen wir ihm alles Gute“, verabschiedet SCP-Geschäftsführer Martin Przondziono den Schlussmann.