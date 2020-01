Der 28-Jährige begründet seine Meinung so: „Weil sie in jeder Situation mutigen Fußball spielen. Das erfordert gerade in ihrer Lage eine unfassbare mentale Stärke und Überzeugung.“ Der Profi von Borussia Mönchengladbach nannte namentlich den Trainer: „Ich ziehe meinen Hut vor Steffen Baumgart. Es ist leicht zu coachen und voller Elan zu sein, wenn du oft führst und dein Plan meistens aufgeht. Es ist aber schwer und manchmal auch ein bisschen unangenehm, so zu coachen, wenn es nicht läuft. Wenn du hinten liegst und deine Mannschaft verunsichert ist.“

Kramers Fazit: „Ich weiß nicht, ob es die erfolgversprechendste Idee für dieses Team ist, so zu spielen, wie sie spielen. Und ob es so die Klasse halten wird. Ich weiß aber, dass es Spaß macht, euch zuzugucken. Ihr seid ein Vorbild für Mut im Fußball.“