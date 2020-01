Paderborn (WB). Fußball-Bundesligist SC Paderborn kann einen weiteren Wechsel in der Winter-Transferperiode der Bundesliga-Saison 2019/2020 vermelden. Mittelfeldspieler Marcel Hilßner schließt sich per Leihe bis zum 30. Juni 2020 dem Drittligisten Hallescher FC an.

Der 24-Jährige kam nach seiner Ausbildung bei Werder Bremen sowie Stationen bei Dynamo Dresden und Hansa Rostock vor der laufenden Spielzeit zum SCP. In Paderborn hatte er bislang aber lediglich Einsätze in der U21 , die in der Oberliga am Ball ist.

Przondziono: Leihe „für beide Seiten der richtige Schritt“

„Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dass Marcel häufiger in einer höheren Spielklasse zum Einsatz kommt. Deshalb ist die aktuelle Leihe für beide Seiten der richtige Schritt“, betont Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.