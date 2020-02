Von Peter Klute

Es war eine fast perfekte Vorlage der schwächelnden Konkurrenz, die der SC Paderborn am Samstag bekam. Die Bayern ließen in Mainz nichts anbrennen und stürmten an die Tabellenspitze. Augsburg drehte nach 0:1 die Partie gegen Bremen und stürzte die Norddeutschen noch tiefer in den Keller und die Krise. Schließlich wurde Düsseldorfs neuem Trainer Uwe Rösler in letzter Sekunde sein Traumeinstand auf der Fortunen-Bank durch den Frankfurter Timothy Chandler zunichte gemacht.