Von Peter Klute

Paderborn (WB). Geht es nach dem Fußball-Volksmund, ist es doch so: Wenn ein Aufsteiger den Klassenerhalt schaffen will, sollte er dafür möglichst in den Heimspielen den Grundstein legen. Betrachtet man nach dem 21. Spieltag die Statistik des SC Paderborn, sieht das nicht so aus. Das Schlusslicht punktet in der Fremde besser als daheim, die Gründe dafür sind nicht wirklich klar.

Fakt ist: Paderborn sammelte von seinen bislang 16 Zählern nur sieben in der heimischen Benteler-Arena (trotz eines Heimspiels mehr) und belegt damit in der Heimtabelle Platz 17. Nur Werder Bremen ist mit fünf Punkten schlechter. Im Auswärts-Ranking stehen die Ostwestfalen mit neun Punkten auf Platz 13, hier ist Fortuna Düsseldorf mit sechs Zählern Letzter. Noch extremer sieht es aus, wenn man auf die ersten vier Rückrundenpartien schaut. Paderborn verlor zu Hause beide Duelle (1:4 gegen Leverkusen, 2:4 gegen Wolfsburg), sammelte auswärts dagegen vier Punkte (2:0 in Freiburg, 1:1 auf Schalke) und hat noch nicht verloren. Dabei kann sicher nicht behauptet werden, dass die Gegner in der Fremde leichter gewesen wären.

Die Gangart des Gegners

Warum sich der SCP abseits der Heimat aktuell leichter tut, dafür hatten die Beteiligten nach dem Abpfiff am Samstag in der Veltins-Arena verschiedene Erklärungen. „Auf jeden Fall ist es nicht unser Plan, dass wir zuhause weniger Punkte holen als auswärts“, begann Trainer Steffen Baumgart seine Analyse so. Dann ging er ins Detail und sagte: „Wenn ich zum Beispiel das Spiel gegen Wolfsburg sehe, dann muss ich sagen, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben und selbst in Unterzahl die bessere Mannschaft waren. An der Leistung liegt es also nicht immer.“

Geht es nach den Spielern, hat es eher mit der Gangart des Gegners zu tun. „Wenn wir zu Hause spielen, lassen uns die Gegner kommen und stehen sehr dicht gestaffelt. Auswärts bekommen wir deutlich mehr Räume angeboten“, sagt Klaus Gjasula, der mit seinem Kopfballtreffer den 1:1-Endstand bei S04 besorgt hatte.

„Statistik widerlegen“

Beim SCP gibt es kaum einen Unterschied, wo er auftritt und wie es steht: Es wird immer versucht, die Idee umzusetzen. Das ist umgekehrt oft anders, wie Sebastian Vasiliadis bestätigt: „Die meisten Mannschaften spielen zu Hause einfach mehr Fußball als auswärts.“ Christian Strohdiek sieht etwas anderes als vorrangig an. Der Kapitän meint: „Entscheidend ist, dass wir unsere Leistung auf den Platz bekommen, dass wir aggressiv sind und dass einer für den anderen da ist.“

So war es in Gelsenkirchen und so soll es auch am kommenden Samstag (15.30 Uhr) sein, wenn die Hauptstädter von Hertha BSC kommen. „Dann möchten wir die Statistik widerlegen“, sagt Strohdiek und sieht sich und die Seinen auf einem guten Weg: „Am Anfang der Saison haben wir sehr viele Fehler gemacht. Das haben wir mittlerweile viel besser im Griff und weitestgehend abgestellt.“ Und eins ist sicher: Individuelle Mängel haben nichts damit zu tun, ob es sich um ein Heim- oder Auswärtsspiel handelt.