München/Paderborn (dpa/WB). Das Bundesligaspiel des SC Paderborn beim FC Bayern München ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden. Die 14 Monate alte Nichte von Paderborns Fußballprofi Streli Mamba kollabierte am Freitagabend in der Münchner Allianz-Arena. Nach Reanimationsversuchen wurde das Mädchen in eine Klinik gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden und starb. Das teilten beide Vereine am Samstag mit.