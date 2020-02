Vor dem Anpfiff hätte sich auch Paderborns Keeper Leopold Zingerle mit derlei Aussichten halbwegs anfreunden können: „Wenn mir vor der Partie jemand gesagt hätte, du verlierst hier 2:3 und zeigst dabei eine gute Leistung, dann wäre das wohl einigermaßen in Ordnung gewesen.“ Nach der Partie indes fiel es dem 25-Jährigen doch ausgesprochen schwer, sich mit der neuerlichen Niederlage abzufinden: „So, wie das Spiel gelaufen ist, wenn du hier fünf Minuten vor Schluss noch ein 2:2 hältst, ist es extrem ärgerlich, dass wir nichts Zählbares mitgenommen haben.“

Ein völlig unerwarteter Punktgewinn oder gar ein sensationeller Sieg hätten eine für Zingerle besondere Begegnung noch ungleich besonderer gemacht. 13 Jahre hat der gebürtige Münchner das Trikot des FC Bayern getragen, 50 mal das Tor der zweiten Mannschaft gehütet. Bei neun Bundesliga- und fünf Champions-League-Partien hatte er auf der Bank des Rekordmeisters Platz nehmen dürfen, aber ein Einsatz in der Münchner Arena war ihm bis zum Abschied im Sommer 2015 versagt geblieben. Viereinhalb Jahre später durfte „Leo“ vor den Augen von Familie und Freunden nun nachholen, was er sich von Kindesbeinen an so sehr gewünscht hatte. „Ich habe unzählige Male in diesem Stadion gesessen, Spiele der Bayern gesehen und natürlich davon geträumt, hier mal in einem Pflichtspiel im Tor stehen zu dürfen. Es ist schön, dass dieser Traum jetzt tatsächlich wahr geworden ist“, sagte Zingerle.

Bester Auftritt der Saison

Die Krönung in Form einer Nicht-Niederlage war ihm bei der lang ersehnten Premiere nicht vergönnt, dafür durfte der Keeper aber mit Fug und Recht behaupten, Bayern-Pendant Manuel Neuer im Fernduell die Show gestohlen zu haben. Während der aus Zingerles Sicht „beste Torwart der Welt“ beim 1:1 von Dennis Srbeny düpiert wurde und auch beim 2:2 nicht glücklich aussah, legte Paderborns Nummer eins den vielleicht besten Auftritt in dieser Saison hin. Er gewann nicht jedes Duell mit Lewandowski, Gnabry, Coman & Co., aber dafür einige, bei denen die Gegenspieler schon kurz davor waren, zum Jubeln anzusetzen.

So wie in Minute 53, als der polnische Weltklassestürmer es erst per Fuß und dann per Kopf versuchte, aber jeweils in Zingerle seinen Meister fand. Paderborns Trainer Steffen Baumgart, der in der Woche vor dem Bayern-Spiel das Gespräch mit Zingerle gesucht hatte, bescheinigte dem Schlussmann nach dem Schlusspfiff eine „sehr gute Leistung“ und sagte zudem: „Leo hat wieder die Souveränität ausgestrahlt, die er zuletzt nicht immer gezeigt hat. Es ist umso schöner und es freut mich sehr, dass ihm ausgerechnet hier ein solches Spiel gelungen ist und ich bin mir sicher, dass ihm das einen Schub für die nächste Partien gibt.“

Ein Lob, das Zingerle gerne zur Kenntnis nimmt, aber lieber hätte er den sich anschließenden Kurzurlaub im Kreis seiner Familie natürlich mit einem besseren Ergebnis angetreten: „Es ist schön, wenn du in diesem Stadion, in der Heimat, ein gutes Spiel machst. Wir haben uns achtbar aus der Affäre gezogen. Aber wenn du dir von dieser guten Leistung wieder nichts kaufen kannst, ist das nur eine Randnotiz wert.“