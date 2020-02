Alvaro Odriozola am Boden, Manuel Neuer verzweifelt: Dennis Srbeny dreht nach dem 1:1 ab. Am Ende heißt es aber 3:2 für den Rekordmeister. Foto: dpa

Von Elmar Neumann

München (WB). Als Martin Przondziono noch nicht erahnen konnte, welch furchtbar tragische Entwicklung dieser Freitagabend nehmen sollte und er sich allein mit den sportlichen Ereignissen zu befassen hatte, versah der Manager des SC Paderborn 07 den Misserfolg in München mit einer besonderen Bewertung: „Das war wohl das bitterste Spiel, das wir bislang in dieser Saison hatten.“

Wieder ein 2:3. Wie im Hinspiel gegen die Bayern. Wie im Hinspiel in Leverkusen. Wie im Hinspiel gegen Leipzig. Viermal gingen vermeintlich aussichtslose Vergleiche mit den Topteams der Liga nicht so aus, wie das nach der eindeutigen Ausgangslage zu vermuten gewesen wäre, aber viermal verließ der Außenseiter das Spielfeld als Verlierer. Doch hatte sich der SCP sowohl im ersten Duell mit dem Tabellenführer als auch gegen die Leipziger nach scheinbar perspektivlosen 0:3-Defiziten zurück ins Geschehen gearbeitet, war der Verlauf in der mit 75.000 Fans abermals ausverkauften Allianz Arena ein anderer.

Unentschieden bis zur 88. Minute gehalten

Ausgerechnet bei der Bewältigung der anspruchsvollsten aller Auswärtsaufgaben, die das deutsche Oberhaus zu bieten hat, empfahl sich das Team von Trainer Steffen Baumgart nicht erst gen Ende für mehr als ein achtbares Ergebnis. Kurz vor der Halbzeitpause (41.) nahm Dennis Srbeny dem indisponierten Nationalkeeper Manuel Neuer („Ich hatte Angst, eine Rote Karte zu riskieren“) an der Strafraumgrenze den Ball ab und traf nach Serge Gnabrys Führungstor (25.) zum 1:1. Dann stellte Sven Michel per Abstauber und lediglich fünf Minuten nach Robert Lewandowski 2:1 (70.) gleich wieder auf 2:2 (75.). Natürlich: In Sachen Ballbesitz (71,5:28,8 Prozent) und Torschüsse (18:5) sprach das Allermeiste für den Meister. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, aber am Ende war der Sieg der Bayern auch durchaus verdient“, sagte Baumgart deshalb. Doch wer bis zur 88. Minute ein Unentschieden hält, der ist natürlich besonders niedergeschlagen, wenn es nach Lewandowskis zweitem Tor und dessen 25. Treffer in dieser Saison doch nicht zum 17. Punkt reicht. „Ich teile die Meinung unseres Managers zu 100 Prozent. Obwohl wir so ein geiles Spiel abgeliefert haben, überwiegt ganz eindeutig der Frust“, sagte Srbeny.

23. Spieltag: FC Bayern München - SC Paderborn 3:2 Fotostrecke

Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Dortmund-Fan hatte das Gastspiel beim Spitzenreiter mit dem kleinen Zusatzwunsch verbunden, eventuell „seinem“ BVB im Titelkampf etwas Schützenhilfe leisten zu können, doch daraus wurde ebenso wenig wie aus dem vorrangigen Vorhaben, sich mit einem erstaunlichen Endergebnis vom letzten Platz zu verabschieden. Stattdessen sorgte der Düsseldorfer Dreier in Freiburg dafür, dass der Rückstand auf den Relegationsrang wieder vier Punkte beträgt und der Zugzwang vor den nun anstehenden Partien gegen Mainz, Mitaufsteiger Köln sowie eben jene Düsseldorfer weiter zugenommen hat. Was den Paderbornern bleibt, ist das, was ihnen in dieser Saison schon so häufig geblieben ist, wenn es sich nach enttäuschenden Erlebnissen zu sammeln galt. Bayer-Legende Oliver Kahn würde „weiter, immer weiter“ sagen, Srbeny sagt: „Im ersten Moment sind wir frustriert, aber wir wollten zeigen, dass wir in der nächsten Saison unbedingt wieder in diesem Stadion antreten möchten. Das haben wir gemacht und die Punkte, die wir hier nicht bekommen haben, holen wir uns eben nächste Woche in Mainz.“

„Es macht Spaß, ihnen zuzusehen“

Das zweite Gastspiel bei „einer der besten Mannschaften der Welt“ (Przondziono) soll für den SCP nicht das letzte gewesen sein. Geht es nach den Gastgebern, wären diese Gäste im Münchner Norden, in Fröttmaning, auch jederzeit wieder willkommen. „Leider – außer heute – schaffen es die Paderborner zu selten, sich für ihre guten Spiele zu belohnen. Als neutraler Beobachter kann ich nur lobende Worte für ihre Spielweise finden. Es macht Spaß, ihnen zuzusehen und ich drücke ihnen die Daumen, dass sie noch die nötigen Punkte einfahren“, sagte Joshua Kimmich. Trainer Hansi Flick verabschiedete die Verlierer ebenfalls mit den besten Wünschen: „Das ist eine Mannschaft, die immer Fußball spielen will. Unsere Abwehr hatte einiges zu tun. Ich hoffe, dass wir die Paderborner in der nächsten Saison wiedersehen.“

Allein Manuel Neuer war nach seiner dürftigen Darbietung und vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea (Dienstag, 21 Uhr, Sky) nicht in der Laune, dem Underdog zu schmeicheln. Der 33-Jährige bevorzugte die pragmatische Sicht auf die Dinge, brachte die Situation des SCP damit aber auf den Punkt. Beinahe-Sensation hin oder her: „Es sind schon oft Mannschaften da unten in der Tabelle gelobt worden, die dann abgestiegen sind. Daher nutzt es den Paderbornern jetzt auch nichts, wenn ich sie lobe.“