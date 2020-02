Wie der Verein mitteilte hat sich der 25-Jährige, dessen 14 Monate junge Nichte am Freitagabend während des Spiels beim FC Bayern München (2:3) kollabiert und wenig später im Krankenhaus verstorben ist, einen Teilriss der Bizepssehne des rechten Knies zugezogen. Eine Operation ist nicht erforderlich, dennoch wird der Angreifer voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen. „Wir hatten zunächst sogar die Befürchtung, dass die Sehne ganz durch ist und er operiert werden muss, aber auch so ist das bitter. Für uns, aber vor allem natürlich für Streli“, sagte SCP-Manager Martin Przondziono.

Mamba, mit fünf Treffern der bislang erfolgreichste Torschütze des SCP, bleibt bei seiner Familie in Stuttgart und wird dort auch zunächst weiter behandelt. „Ich habe am Sonntag lange mit Streli telefoniert. Wir stehen an seiner Seite. Sobald er mit dem Finger schnipst, sind wir da. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir ihn jetzt erst einmal in Ruhe lassen“, sagte Przondziono.