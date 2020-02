Von Peter Klute

Paderborn (WB). Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Während die Jecken die fünfte Jahreszeit beendet haben, beginnt der Karneval für den SC Paderborn erst richtig. Denn in den kommenden drei Partien geht es gegen die närrischen Hochburgen schlechthin. Das Gastspiel am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) bildet den Auftakt, am Freitag darauf kommt der 1. FC Köln in die Benteler-Arena (20 Uhr), und genau eine Woche später tritt der SCP bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr) an.

Doch zunächst einmal gehen alle Blicke auf die Aufgabe in Rheinhessen. Nach einem freien Wochenende, das Trainer Steffen Baumgart zu einem Gratulationsbesuch in Rostock anlässlich des 75. Geburtstages seines Vaters nutzte, begann am Dienstag die Vorbereitung auf Mainz. Keine Rolle dabei spielen Streli Mamba, der mit seinem in München erlittenen Teilriss der Bizepssehne im rechten Knie wahrscheinlich bis zum Saisonende ausfällt und inzwischen eine Schiene verpasst bekam, und Luca Kilian. Der Innenverteidiger befindet sich nach seiner Oberschenkelverletzung im Aufbau, drehte auch am Dienstag wieder seine Runden, ist laut Baumgart bei „90 Prozent“ und soll „Ende dieser oder spätestens Anfang nächster Woche ins Mannschaftstraining einsteigen“.

SCP will keine Karnevalsmusik hören

Für Mainz reicht es noch nicht, anders sieht es bei Gerrit Holtmann, Abdelhamid Sabiri und Jamilu Collins aus. Bei Holtmann, der bei den Bayern eine leichte Gehirnerschütterung erlitt, haben die Ärzte nach einer Kontrolluntersuchung Grünes Licht gegeben. Er fährt Fahrrad und wird am Donnerstag wieder voll trainieren. Sabiri (Rückenprobleme) und Collins (Schwindelgefühle) wollten schon gestern wieder das komplette Programm mitmachen, wurden aber vom Trainer gestoppt. Sie steigen heute ein.

Am Aschermittwoch. Auf Karnevalsmusik würde der SCP am Samstag gerne verzichten, denn bei Mainzer Toren erklingt der Narrhallamarsch. Im Oktober in Köln mussten die Ostwestfalen dreimal „Denn wenn et Trömmelche jeht“ von De Räuber über sich ergehen lassen. Das soll reichen.