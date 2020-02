Von Peter Klute

Paderborn (WB). Viel Lob, aber keine Punkte. Das hat der SC Paderborn in dieser Saison schon oft erlebt. Doch für Komplimente kann man sich nichts kaufen und so langsam hängen sie dem Aufsteiger auch zu den Ohren heraus. Gute Auftritte hin oder her, speziell in den nächsten drei Spielen zählt für den SCP nur eins: Siege. Angefangen am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, Sky).

Zwar wird der Abstieg auch bei drei Niederlagen in Mainz, gegen den 1. FC Köln und bei Fortuna Düsseldorf noch nicht feststehen, doch obwohl nach diesen 270 Minuten noch acht Begegnungen anstehen und 24 Zähler zu vergeben sind, wäre im negativen Fall die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das zweite Paderborner Bundesliga-Abenteuer ebenfalls nur eine Saison dauert. Es sind die Wochen der Wahrheit. Mindestens sechs von neun Punkten sollten es doch schon sein, wenn der SCP bis zum Ende im Kampf um den Klassenerhalt eine realistische Chance haben soll.

Baumgart schaut nicht gerne weit nach vorne

Das würde Steffen Baumgart so natürlich nie sagen, Paderborns Trainer schaut eh nicht so gerne weit nach vorne. „Ich höre und lese immer nur noch von Endspielen, aber für uns geht es darum, das zu machen, was wir in jedem Spiel machen wollen: unseren Fußball spielen und gewinnen. Es ist immer unser Ziel, drei Punkte zu holen“, sagt er. Letzteres ist nötiger denn je. Das weiß auch Baumgart, der aber seinen Humor nie verliert: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Komplimente immer dafür bekommen haben, wie wir gespielt haben oder dafür, dass wir dem Gegner die Punkte überlassen haben.“

Nette Worte braucht es diesmal nicht, doch Dienstreisen nach Mainz waren für die Ostwestfalen bislang nicht gerade von Erfolg gekrönt. In der Zweitliga-Saison 2008 setzte es im damaligen Stadion am Bruchweg ein 1:6, Trainer der Rheinland-Pfälzer war ein gewisser Jürgen Klopp. Das 0:5 zum Rückrundenstart im Januar 2015 in der heutigen Opel-Arena ist die bis heute höchste Paderborner Auswärtsniederlage in Liga eins. In der 3. Liga gab es im Februar 2017 immerhin ein 1:0 für den SCP, allerdings bei der zweiten Mannschaft. Am Ende stand für beide der sportliche Abstieg. Der droht den Konkurrenten erneut, wobei Mainz im Gegensatz zum Schlusslicht Paderborn als Tabellen-15. aktuell gerettet wäre. „Auch wenn es zuletzt ein 0:4 in Wolfsburg gab, haben sie zuvor beim 0:0 gegen Schalke und 3:1 bei Hertha BSC bewiesen, dass sie gegen jeden bestehen können“, warnt Baumgart. Für seine Mannschaft scheint derzeit nur noch der Relegationsrang erreichbar, sollte Fortuna Düsseldorf aber heute Abend gegen Hertha gewinnen und der SCP in Mainz verlieren, wären es auch bis Platz 16 schon sieben Zähler Rückstand. „Gerade gegen direkte Konkurrenten ist es unser Wunsch, aber auch unsere Hoffnung, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen“, sagt er.

Personal hängt vom System ab

Mit welchem Personal das erfolgt, ist noch nicht ganz sicher und hängt auch vom System ab. Fakt ist, der in München ausgefallene und bis zum Saisonende fehlende Streli Mamba muss ersetzt werden. Entweder durch Sven Michel, der nach seiner Einwechslung bei den Bayern überzeugte und traf. Das wäre mit Sturmpartner Dennis Srbeny ein 4-4-2. Oder es bleibt beim 4-3-3 und der Isländer Samuel Fridjonsson feiert als zweiter Sechser neben Klaus Gjasula sein Debüt.

Doch egal, wie Ausrichtung und Aufstellung aussehen: Der SCP muss seine Leistung auf den Platz bringen und weniger Fehler machen. Da wiederholt sich der Coach jede Woche. Das ist so ähnlich wie mit den Komplimenten.