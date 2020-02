Von Peter Klute

Paderborn (WB). Keine Frage, die Mainzer Vergangenheit der Paderborner Gerrit Holtmann und Jannik Huth ist greifbarer, denn sie sind erst im Sommer vom Rhein an die Pader gewechselt. Doch während diese beiden beim Anpfiff am Samstag um 15.30 Uhr in der Opel-Arena auf der Bank Platz nehmen müssen, ist der dritte ehemalige 05er in Reihen des SCP gesetzt: Kai Pröger. „Spiele gegen direkte Konkurrenten sind besonders wichtig, da wir das Ergebnis selbst beeinflussen können“, weiß der Rückkehrer um die Bedeutung des Wiedersehens.

Es war in der Saison 2014/15, als Pröger ein einjähriges Gastspiel beim FSV feierte. Ohne großen Erfolg, denn er kam dort ausschließlich in der U23 (3. Liga) zum Einsatz und das auch lediglich zweimal. Danach wechselte Pröger zum BFC Dynamo Berlin in die Regionalliga, doch aus heutiger Sicht war die Zeit in Mainz aus doppeltem Grund nicht ganz unwichtig. „Es war meine erste Station als Profi, und ich habe dort viel gelernt“, blickt er zurück. Und als Pröger im Januar 2019 die Anfrage des damaligen Paderborner Managers Markus Krösche erhielt, erkundigte er sich über den SCP bei einem alten Weggefährten aus Mainz: Philipp Klement. „Ich wollte mit RW Essen in die 3. Liga, an mehr habe ich nicht gedacht. Das Paderborner Angebot kam aus dem Nichts“, erinnert sich Pröger.

Einer von unten, schnell und dribbelstark: Pröger passte perfekt ins Paderborner Anforderungsprofil. Mit seinen Toren im DFB-Pokal-Achtelfinale in Duisburg und beim bis heute unvergessenen 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Köln sorgte der gebürtige Wilhelmshavener sofort für Aufsehen. Doch damit nicht genug, im Sommer stieg er mit dem SCP in die Bundesliga auf. In einem halben Jahr von der 4. in die 1. Liga. Was für ein Traum. Pröger kann ihn bis heute noch nicht so wirklich begreifen: „Es ist ein Riesengefühl und ich genieße jeden Tag aufs Neue.“

Wieder in der Startelf

Während Klement zum VfB Stuttgart wechselte, in Liga zwei blieb und dort oft nur Reservist ist, setzte sich Pröger auch im Oberhaus durch, auch wenn er sich nach dem ersten Spieltag in Leverkusen für einige Wochen auf der Bank wiederfand. „Ich habe eine kurze Zeit gebraucht, um mich an die Bundesliga zu gewöhnen. Aber mittlerweile fühle ich mich immer wohler“, sagt er.

Sein erstes Bundesligator nach seiner Einwechslung gegen Bayern München brachte ihn Ende September zurück in die Startelf. Bei der Karriere ein Spätzünder, auf dem Platz prompt da. „Kai ist einer, der braucht keine Anlaufzeit. Er funktioniert sofort“, lobte Manager Martin Przondziono. Eine Woche später gegen Mainz war er wieder erste Wahl und blieb es bis zum Rückspiel. Der 27-Jährige, dem beim 1:1 im Dezember gegen Union Berlin sein zweites Saisontor gelang, traf in allen drei Testspielen der Winter-Vorbereitung und ist seit Wochen einer der besten Paderborner.

Ecken und Freistöße

Neben seinen beiden Treffern glänzt der Anhänger von Werder Bremen als Vorbereiter, was auch daran liegt, dass er nach dem Abgang von Klement für Ecken und Freistöße zuständig ist. So stehen bereits sechs Assists auf seinem Scorerkonto. „Seine Spielweise ist sehr intensiv. Kai hat ein hohes Level und tut uns sehr gut. Er arbeitet in beide Richtungen, ist aber noch nicht fehlerfrei. Das ist unser Ansatz, denn auf diesem Niveau haben kleine Fehler große Auswirkungen“, sagt Trainer Steffen Baumgart. Nach dem Training am Dienstag nahm er Pröger für ein längeres Einzelgespräch zur Seite und wird ihm wohl auch noch einmal dessen Ballverlust vor dem 0:1 in München vor Augen geführt haben. Dennoch blickt Pröger mit Stolz auf das Gastspiel in der Allianz-Arena zurück: „Die Bayern haben sich über ihr Siegtor gefreut, als wenn sie gerade die Champions League gewonnen hätten. Das ist ein großes Kompliment und macht uns Mut.“

Besonders an Pröger neben seinem Tempo ist, dass er beim SCP noch keine einzige Gelbe Karte in einem Pflichtspiel gesehen hat. „Das wundert mich selbst, denn zu Regionalliga-Zeiten war ich meistens mindestens zweimal gelb-gesperrt. Auch da habe mich weiterentwickelt“, sagt er und ergänzt: „Wer einmal in der Bundesliga gespielt hat, will da bleiben.“ Am liebsten mit dem SCP. Daran glaubt er (Vertrag bis 2022) fest und ist überzeugt: „Die Moral und der Teamgeist sind unser Plus.“