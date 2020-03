Von Peter Klute

Leerer Blick, riesige Enttäuschung und auch ein wenig Hilflosigkeit. So niedergeschlagen wie am Samstag in Mainz hat man Steffen Baumgart zuletzt nach dem letzten Spieltag der Drittliga-Saison im Mai 2017 erlebt, als nach dem 0:0 beim VfL Osnabrück der sportliche Total-Absturz in die Regionalliga scheinbar besiegelt war. Damals gab es aufgrund des Lizenzentzugs für 1860 München noch ein Happy End. Und diesmal?