Von Peter Klute

Paderborn (WB). Die Fakten sind eindeutig. Tabellenletzter, fünf Punkte Rückstand auf Platz 16. Und das Ganze bei zehn noch ausstehenden Spielen. Was fängt der SC Paderborn nun mit dieser Gemengelage an? Ist der Aufsteiger nicht reif genug für die Bundesliga? Oder fehlt nur das Quäntchen Glück? So richtig wussten die Beteiligten das am Samstag nach der 0:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 nicht.