Paderborn (WB/MR). Als ob die 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln am Freitagabend nicht schon schmerzhaft genug war: Der stark abstiegsbedrohte SC Paderborn bangt nun auch noch um zwei weitere Angreifer. Christopher Antwi-Adjei (26) und Sven Michel (29) mussten kurz vor der Pause und in der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Beiden droht eine längere Pause.

„Ich mache mir hier extreme Sorgen. Bei Sven ist es enorm in die Leiste reingezogen, er konnte keinen Schritt mehr machen und musste raus“, sagte Trainer Steffen Baumgart nach der Partie. Für den Stürmer kam Hamid Sabiri. Nur drei Minuten vor dem Pausenpfiff hatte bereits Christopher Antwi-Adjei Probleme mit der Muskulatur im rechten Oberschenkel signalisiert. „Der Muskel hatte sofort zugemacht. Da wollten wir dann auch nichts riskieren und hatten uns für den sofortigen Tausch entschieden“, beschrieb Baumgart die Situation.

MRT-Untersuchung soll Klarheit bringen

Eine genaue Diagnose lag auch am Samstagnachmittag noch nicht vor. „Eine MRT-Untersuchung am Montag wird Klarheit bringen“, sagte Teammanager Ole Siegel dem WESTFALEN-BLATT. Baumgart befürchtet aber bereits einen längeren Ausfall: „Als Trainer hoffe ich natürlich, dass alles nicht so schlimm ist. Aber mein Gefühl sagt mir im Moment etwas anderes.“

Die hochgelobte Paderborner Offensive würde die beiden Ausfälle noch einmal besonders hart treffen, denn erst vor zwei Wochen hatte sich Streli Mamba (25) schwer verletzt. Paderborns torgefährlichste Spitze (5 Treffer) hatte sich beim 2:3 in München einen Teilriss der Bizepssehne des rechten Knies zugezogen. Eine Operation ist zwar nicht erforderlich, dennoch wird der schnelle Angreifer wohl bis zum Saisonende ausfallen. Wie sehr sein Tempo dem SCP-Team fehlt, zeigte sich auch am Freitag gegen Köln. Und das nächste Abstiegs-Endspiel wartet schon: Am kommenden Freitag (Anstoß: 20.30 Uhr) ist der SCP bei Fortuna Düsseldorf zu Gast.