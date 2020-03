Paderborn (WB/sba). Luca Kilian (20) ist der erste Bundesligaspieler, der am neuartigen Coronavirus erkrankt ist. Das hat auch enorme Auswirkungen auf seinen Verein SC Paderborn, wo Mitarbeiter und Spieler in Quarantäne müssen .

Der SCP teilte am Samstagvormittag mit, dass eine partielle Quarantäne angeordnet worden sei. Mannschaftsarzt Dr. Hans Walter Hemmen führte im Trainingszentrum insgesamt 45 Tests auf den Coronavirus durch. „Der SCP07 ergreift umfangreiche Maßnahmen, um die Gesundheit der Spieler und Mitglieder des Bundesliga-Funktionsteams zu schützen. Für alle Beteiligten, die mit dem erkrankten Innenverteidiger Luca Kilian im direkten Kontakt standen, gilt ab sofort eine 14-tägige häusliche Quarantäne”, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Wer seit dem 5. März mit Kilian länger in einem kleinen Raum mit Luca Kilian war, neben ihm beim Mannschaftsessen saß oder ihm die Hand gegeben hat, sei von der Quarantäne betroffen. Der SCP weiter: „Die häusliche Quarantäne bedeutet einen Verbleib in der Wohnung und die Einhaltung eines Mindestabstandes von zwei Metern zu anderen Personen. Für Spieler und Mitarbeiter, die in dem genannten Zeitraum keinen direkten Kontakt zu Kilian hatten, geht das Leben vorerst normal weiter. Bei allen potenziell Corona-Infizierten wird der SCP07 kurz vor dem Ende der Quarantäne einen zweiten Test durchführen lassen.”

Trainingsbetrieb ausgesetzt

Die Maßnahmen haben auch Einfluss auf die täglichen Abläufe beim Fußball-Bundesligisten. So ist der Trainingsbetrieb vorerst ausgesetzt. Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Liga pausiert nach einer Entscheidung der Deutschen Fußball Liga bis einschließlich 2. April.

Der Verein steht im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden und informiert umgehend über weitere Entwicklungen.