SCP-Manager Martin Przondziono will bis Montag abwarten. Foto: Hannemann

Paderborn (WB/MR). Der komplette Kader des SC Paderborn wird vor Montag nicht auf den Trainingsplatz zurückkehren. Das bestätigte Manager Martin Przondziono am Mittwoch auf Anfrag: „Alle Bundesligisten haben am Dienstag solidarisch beschlossen, die Füße still zu halten. Das setzen wir um und warten die weitere Entwicklung ab.“