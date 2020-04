Paderborn (dpa/WB). Auch Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat in der Corona-Krise am Freitag einen „solidarischen Beitrag“ von Spielern und Mitarbeitern verkündet. Ob es sich dabei um einen Gehaltsverzicht wie bei anderen Bundesliga-Klubs handelt, ließ der Aufsteiger offen.

„Wir haben eine außergewöhnlich solidarische Mannschaft und großartige Mitarbeiter. Gemeinsam konnten wir ein faires Ergebnis erzielen, das dem Verein in der aktuellen Situation sehr weiterhilft. Genaue Angaben dazu werden wir aus Respekt jedem Einzelnen gegenüber nicht veröffentlichen“, sagten die Geschäftsführer Martin Hornberger, Ralf Huschen und Martin Przondziono in einer gemeinsamen Erklärung.

16 von 18 Klubs haben in der Bundesliga mittlerweile vergleichbare Aktionen bis hin zum Gehaltsverzicht von Spielern verkündet. „Damit helfen die Beschäftigten dem Verein bei der Abfederung der großen Einnahmeverluste und realisieren eine kurzfristige Senkung der Kosten“, heißt es in der Erklärung des SC Paderborn. Die Gespräche mit den Spielern liefen bereits seit geraumer Zeit.

Zum Thema Rückerstattung von Eintrittskarten heißt es vom Verein: „Ab sofort bietet der SCP die Rückerstattung von erworbenen Tagestickets für nicht zum ursprünglichen Termin stattfindende Heim- und Auswärtsspiele an. Die Fans haben dabei verschiedene Möglichkeiten, ob und welchen Anteil sie zurückerstattet haben möchten und in welcher Form dieser ausgezahlt werden soll. Die Staffelung reicht vom komplettem Verzicht über 75, 50 oder 25 Prozent des Tagespreises bis hin zu einer vollständigen Erstattung, so dass jeder eine individuell Unterstützung vornehmen kann.“