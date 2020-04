Paderborn (WB). Nach dreieinhalbwöchiger Zwangspause nimmt Fußball-Bundesligist SC Paderborn 07 an diesem Montag wieder den Trainingsbetrieb auf. in In Abstimmung mit der Landesregierung, der Stadt Paderborn und der Deutschen Fußball Liga kehren die SCP-Profis auf den Platz zurück.

Allerdings gibt es im Hinblick auf die Corona-Pandemie deutliche Unterschiede zu den regulären Übungseinheiten. Die Spieler werden zunächst nur in klar getrennten Kleingruppen trainieren, ihr Aufenthalt im Trainingszentrum ist auf die Durchführung des Trainingsbetriebs begrenzt. Darüber hinaus sorgt der Verein für umfangreiche hygienische Maßnahmen.

„Wie angekündigt, werden wir den Trainingsbetrieb langsam hochfahren und besonnen durchführen. Je nach der weiteren Entwicklung nehmen wir Anpassungen im Tagesablauf vor. Wir müssen dabei zwei zentrale Ziele vereinen, nämlich die Spieler in einem sehr guten Fitnesszustand zu halten und gleichzeitig mögliche Infektionen zu vermeiden. Dabei stehen wir in engem Austausch mit der Task Force Gesundheit der DFL und den Behörden“, erläutert Geschäftsführer Sport Martin Przondziono die Vorgehensweise.

Die SCP-Kicker werden in Kleingruppen aufgeteilt, die sich jeweils eine Kabine mit einem eigenen Duschbereich teilen. Auf diese Weise ist eine Zusammenkunft aller Spieler ausgeschlossen, was das Ansteckungsrisiko spürbar reduziert. Alle Materialien, die für den Trainingsbetrieb notwendig sind, werden in der jeweiligen Kabine bereitgestellt. Nach jeder Übungseinheit werden die Bereiche, in denen sich die Spieler aufhalten, vom langjährigen Partner Jolmes-Gruppe als Fachunternehmen desinfiziert.

„Es ist sehr wichtig, dass die Spieler wieder den Ball an die Füße bekommen. Deshalb werden wir die Einheiten im Trainingszentrum so gestalten, dass Aktionen mit dem Ball im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden wir mit den Gruppen in Stationen und zeitlich versetzt trainieren. Zusätzliche Lauf- oder Krafteinheiten werden die Spieler weiterhin individuell durchführen“, gibt Chef-Trainer Steffen Baumgart einen Einblick in die Trainingsplanung.

Bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Alle Trainingseinheiten werden ausschließlich auf den Plätzen des Profibereichs im Trainingszentrum stattfinden. Der Verein bittet um Verständnis darum, dass der Trainingsbetrieb bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Der Verein wird über seine Kommunikationskanäle von den Übungseinheiten berichten und Interviews mit den Beteiligten ausspielen.