In der Paderborner Arena ist seit Sommer 2019 wieder Bundesliga-Fußball zu sehen. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Laut einer Studie der Handelshochschule Leipzig zu den Finanzen der 36 Fußball-Bundesligisten sind drei Erst- und drei Zweitligisten aufgrund der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Zu den drei Vereinen aus der Bundesliga gehört demnach auch der SC Paderborn. Zudem sind dies laut der Studie der FC Schalke 04 und der 1. FC Union Berlin. Aus der 2. Liga werden der 1. FC Nürnberg, VfL Osnabrück und Karlsruher SC genannt.

„Als besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass ein hohes Maß an Intransparenz vorherrscht. Das Offenlegungsverhalten von Finanzdaten ist äußerst restriktiv“, heißt es in der Arbeit mit dem Titel „Die Bundesliga – und ihre Zukunft“. Die Studie entstand auf Basis der Finanzen, der Management-Qualität, des sportlichen Erfolges und der Nachwuchsarbeit. Insgesamt wird die Bundesliga als finanziell solide eingestuft.