Von Matthias Reichstein

Hornberger sieht den SCP nicht wirtschaftlich bedroht. Der Klub hatte am 20. Januar schwarze Zahlen gemeldet. Der vor dem Aufstieg mit knapp sechs Millionen Euro verschuldete Verein wollte vor Corona bei einem Umsatz zwischen 45 und 50 Millionen Euro und nach Tilgung aller Verbindlichkeiten ein Plus in Höhe von etwa zwei Millionen Euro erwirtschaften. „Wir werden die Zahlen sicher noch etwas anpassen müssen, aber der SCP ist gesund. Wir können die Saison, wenn wir noch einige Spiele machen, auch schuldenfrei beenden“, betonte Hornberger. Das Schlusslicht hat, wie alle anderen Bundesligisten auch, bereits einen TV-Abschlag erhalten. Der liegt bei den Ostwestfalen bei etwa 1,5 Millionen Euro. Nach zwei Spielen werden weitere Zahlungen fällig.

„Wir haben alle Zahlen offen gelegt“

„Als besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass ein hohes Maß an Intransparenz vorherrscht. Das Offenlegungsverhalten von Finanzdaten ist äußerst restriktiv“, heißt es in der Leipziger Arbeit mit dem Titel „Die Bundesliga – und ihre Zukunft“. „Wir haben im Januar, im Verlauf unserer Jahreshauptversammlung, alle Zahlen offengelegt, die kann der Herr Professor auch googeln. Da haben wir sehr deutlich gemacht, wie gesund der SC Paderborn wieder ist“, entgegnete Hornberger. Einmal in Rage, fügte der 58-Jährige noch hinzu: „Herr Zülch spricht von schlechtem Management, lobt aber gleichzeitig Markus Krösche. Da hat er wohl vergessen, dass der vor einigen Monaten noch bei uns gearbeitet hat.“

Die Studie entstand auf Basis der Finanzen, der Management-Qualität, des sportlichen Erfolges und der Nachwuchsarbeit. Ob der SCP dagegen auch rechtlich vorgeht, ließ Hornberger am Dienstag offen: „Noch liegen uns nur Auszüge vor, wir kennen die Studie noch nicht in ihrer Gesamtheit. Aber wir werden juristische Schritte auf jeden Fall prüfen.“