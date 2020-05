„Diese Möglichkeit gibt uns der Gesetzgeber, und davon machen wir nun Gebrauch“, begründete Geschäftsführer Martin Hornberger und setzt dabei fraglos auch auf die emotionale Bindung der Fans an den SCP. Wer das nicht möchte, muss sich bis zum 1. Januar 2022 gedulden, erst dann können Gutscheine auch in Bargeld umgewandelt werden.

Allerdings bietet das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga im Rahmen der Rückabwicklung wieder mehrere Möglichkeiten an. Die Dauerkarten-Inhaber können auf den gesamten Betrag verzichten, auf die Hälfte oder eine vollständige Erstattung in Anspruch nehmen.

Wer sich für einen Verzicht oder einen Teilverzicht entscheidet, hat die Option auf eine Dankeschön-Prämie. „Die Fans würden dann nicht nur ihrem SCP helfen, sondern unterstützen auch wohltätige Zwecke. Denn einen Teil der eingesparten Gelder leiten wir an soziale Einrichtungen in der Stadt und Region Paderborn weiter“, verspricht Hornberger.

Mirko Vogt wird Chefscout in Uerdingen

Am Tag, als Paderborns Ex-Trainer Stefan Effenberg den KFC Uerdingen als Manager verließ, wurde Mirko Vogt bei dem Fußball-Drittligisten als Chefscout vorgestellt: Der 48-Jährige war seit 2018 in gleicher Funktion beim SCP tätig, wollte dort aber seinen zum 30. Juni 2020 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. „Ich wollte noch einmal etwas anderes machen“, begründete Vogt gegenüber dieser Zeitung den Schritt und schloss sich nun dem Ligaelften an. „Mirko Vogt hat seine Qualitäten bereits auf dem höchsten Niveau nachgewiesen”, teilte KFC-Präsident Mikhail Ponomarev in einer Pressemitteilung mit und betonte: „Wir sind uns sicher, dass wir mit seiner Hilfe ein schlagkräftiges Team zusammenstellen werden.” Vogt selbst sieht sich beim DFB-Pokalsieger von 1985 eher am Anfang: „Ich freue mich, bei diesem Traditionsklub eine professionelle Scouting-Struktur aufzubauen.”