Paderborn (WB/MR). Steffen Baumgart war am Mittwoch kräftig bemüht, nur nach vorne zu schauen. Aus doppeltem Grund: Das insgesamt enttäuschende Remis bei Fortuna Düsseldorf war in weiten Teilen so gar nicht das, was sich Paderborns Trainer zum Re-Start der Bundesliga vorgestellt hatte.