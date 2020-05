Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Acht sieglose Spiele in Serie und nur noch sieben Begegnungen Zeit, um die nahezu aussichtslose Lage in der Fußball-Bundesliga zu korrigieren: Die Leistung des SC Paderborn beim 1:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim war fraglos sehr ordentlich, der zweite Punkt im zweiten Spiel nach dem Neustart bringt den Sport Club allerdings kein Stück weiter. Der SCP tritt auf der Stelle und kommt dadurch immer mehr in Bedrängnis. Spieler und Trainer versuchen, die bedrohliche Lage auszublenden. Sie beschwören den Teamgeist.

Die Reaktion des Trainers war irgendwie typisch für Steffen Baumgart. Der 48-Jährige versuchte das Thema „Abstiegskampf“ verbal zu umschiffen und betrachtete lieber den Spieltag: „Von Anfang an war klar, welche Rolle wir in dieser Liga haben. Ich bewerte unsere Situation nicht nach dem Tabellenplatz. Der mag für andere Mannschaften wichtig sein, für uns geht es darum, einen sehr, sehr guten Fußball zu spielen und uns weiterzuentwickeln.“

Baumgart: positives Ergebnis

Und genau das sah Baumgart beim zweiten Remis in Folge. Nach dem frühen Rückstand in Minute vier, als Robert Skov für die Kraichgauer traf, brauchte der SC Paderborn nur fünf Minuten, um das 0:1 äußerst sehenswert zu korrigieren. Dennis Srbeny schlenzte aus gut 25 Metern Entfernung den Ball zum 1:1 in den Winkel. Baumgart richtete hinterher noch einmal seinen Blick auf die Hinrunde, als das Team in Hoffenheim auch früh in Rückstand geriet und dann hoffnungslos unterlegen war: „Wir haben dort erlebt, was passieren kann. Heute ziehe ich den Hut vor meinen Jungs, dass sie den Mut hatten weiterzuspielen. Deshalb beurteile ich nicht nur die Leistung als positiv, sondern auch das Ergebnis.“

In Paderborn entwickelte sich ein offenes Spiel mit Vorteilen für die Gäste, doch die TSG wirkte in vielen Szenen zu unentschlossen. Der SCP verbuchte nicht die Masse an guten Chancen, hatte aber eine richtig gute Gelegenheit: Nach einer Flanke von Gerrit Holtmann (36.) versuchte Sebastian Rudy vor Sebastian Vasiliadis zu retten, nach seinem Abwehrversuch knallte der Ball an die Latte. Im zweiten Abschnitt blieb Hoffenheim spielerisch besser, ohne aber den SCP zu beherrschen. In der Schlussphase lieferten sich beide Teams noch einen Schlagabtausch, doch es blieb beim 1:1.

Gjasula: „Weiter alles probieren“

Das Ergebnis war gerecht, wenn es auch den Ostwestfalen nicht weiterhilft. Klaus Gjasula, der am 27. Spieltag seine 14. Gelbe Karte kassierte und damit einen zu diesem Zeitpunkt neuen Bundesliga-Rekord aufstellte, sah deshalb die Chancen auf den Ligaverbleib entsprechend kritisch. Er wisse, dass das Ergebnis den Verein nicht weiterbringe, aber auch er lobte die Einstellung des Teams: „Wir müssen einfach dran glauben, weiter alles probieren, damit wir am Ende des Tages in den Spiegel schauen können und wissen, dass wir alles getan haben.“

Den Kampfgeist wird sich der Aufsteiger auf Abstiegskurs nicht nehmen lassen. Das scheint sicher, und damit folgt das Team bedingungslos dem Trainer. Auch, weil der sich in sportlich prekären Zeiten nicht wegduckt, sondern sich vor seine Elf stellt: „Wir werden weiter alles tun und Vollgas geben. Egal, wer hier herkommt und egal, wo wir hinfahren. Die Jungs sollen rausgehen, Fußball spielen und das Beste für Paderborn geben. Das tun sie, darauf bin ich sehr stolz, und deswegen bin ich glücklich, hier Trainer zu sein.“ Ein Satz, den man Steffen Baumgart genauso abnimmt. Punkte gibt es dafür aber nicht.