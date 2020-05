Paderborn(WB/MR). Es sind diese Momente in einem Spiel, auf die jeder Stürmer lauert. Auch wenn Dennis Srbeny ehrlich zugibt: „Ich versuche immer, die Verteidiger unter Druck zu setzen. Aber dass der Bicakcic mir den Ball so auflegt, das konnte ich nicht ahnen.“

Es war die 9. Minute, Paderborn lag schon wieder zurück (das 14. Gegentor in der Anfangsviertelstunde) und Ermin Bicakcic wollte als zentrale Figur der Hoffenheimer Dreier-Abwehrkette den Ball zu Kapitän Benjamin Hübner weiterleiten. Doch das geplante Zuspiel war viel zu kurz und damit eine Einladung für Srbeny. „Das überlegst du nur eine Millisekunde. Für mich stand der Torwart etwas weit vor seinem Kasten, deshalb habe ich sofort geschossen“, beschrieb der 26-Jährige später die Szene, die zum 1:1 führte. Sein technisch feiner Schlenzer aus großer Distanz und mit viel Präzision flog über den überraschten Oliver Baumann in die Maschen.

„Ich habe das Ding kontrolliert, bin dann aber leider im Rasen hängengeblieben. Deswegen treffe ich den Ball nicht richtig“, versuchte Bicakcic später seinen Blackout zu erklären. Srbeny war es am Ende egal. Sein fünftes Tor im zehnten Spiel verbesserte nicht nur die eigene Quote, der Treffer verhalf dem SCP auch zum Punktgewinn. „Ich habe mir das Tor später noch mal angesehen, so schlecht war das nicht. Das hätte ich gerne mit unseren Fans gefeiert“, sagte Paderborns Rückkehrer und fügte hinzu: „Geisterspiele sind für die Vereine lebenswichtig, aber mir fehlt der Jubel. Fußball ohne Fans geht gar nicht.“

27. Spieltag: SC Paderborn - TSG Hoffenheim 1:1 Fotostrecke

Foto: Friso Gentsch/dpa

Der SC Paderborn ohne 1. Liga wird dagegen immer wahrscheinlicher. Der zweite Zähler im zweiten Spiel nach der Corona-Pause war daher auch dem Torjäger zu wenig: „Mit einem Punkt gegen die TSG Hoffenheim, die neben Leverkusen im Aufbauspiel zu den besten Mannschaften der Liga gehört, kann man normalerweise leben. Auch die Steigerung gegenüber dem 0:0 in Düsseldorf war gut. Aber in unserer Situation zählen eigentlich nur Siege.“

Keine Wechselabsichten

Die zu feiern ist aber noch schwieriger, wenn man fast ständig einem Rückstand hinterherläuft. Warum der SCP so oft die erste Viertelstunde verschläft? Eine plausible Erklärung (Vielleicht sind wir zu nervös“) hat auch der gebürtige Berliner nicht. Das Ziel Klassenerhalt behält er dennoch im Blick: „So lange rechnerisch noch etwas möglich ist, geben wir alles. Und wir werden uns auch noch belohnen. Vielleicht schon in Augsburg.“ Die Schalke-Bezwinger haben am Mittwochabend Heimrecht, Srbeny würde da schon gerne von einem „Pflichtsieg“ reden, um im Kampf um den Klassenerhalt weiter eine realistische Chance zu haben. Am Sonntag beschränkte er sich dann aber noch auf diese Bemerkung: „Mit Blick auf unser Restprogramm sind diese 90 Minuten vorentscheidend. “

Und wenn es nicht reicht? Srbenys Vertrag gilt auch für die 2. Liga. Wechselabsichten hat er keine, die Tendenz ist daher klar: „Ich habe mit Steffen Baumgart einen unglaublich ehrlichen und authentischen Trainer, der mich mit Sicherheit auch in der 2. Liga besser machen würde.“