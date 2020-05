Von Matthias Reichstein

Als Klaus Gjasula nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim zu den Chancen im Kampf um den Klassenerhalt gefragt wurde, sagte er auch diesen Satz: „Wir müssen einfach dran glauben, weiter alles probieren, damit wir am Ende des Tages in den Spiegel schauen können und wissen, dass wir alles getan haben.“

Die Aussage von Paderborns Mittelfeldspieler unterstreicht noch einmal, welchen Charakter diese Mannschaft hat. Auch wenn Woche für Woche der Abstieg ein Stück näher rückt, Aufgeben gilt nicht.

Dabei würde schon jetzt niemand dem Team den Willen absprechen. Auch wenn das mutige Pressing und das schnelle Umschaltspiel zuletzt etwas hakte, so hat der Aufsteiger aus Ostwestfalen längst einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das nicht nur durch das denkwürdige 3:3 in Dortmund. Daher ist sicher: Wenn es am Ende nicht reicht, lag es nicht an der Einstellung.

Was fehlte, war vielmehr die individuelle Qualität. Wer zweimal in Folge aufsteigt, hat Klasse. Die reicht aber nicht, um auch in der höchsten Liga zu bestehen. Das wussten Trainer Steffen Baumgart, Manager Markus Krösche und auch sein inzwischen geschasster Nachfolger Martin Przondziono. Dennoch haben die Ostwestfalen lieber ihr Konto gestärkt und das Risiko gemieden. Das mag man sportlich bedauern, dass der Weg dennoch richtig war, zeigt die aktuelle Situation. Die Corona-Pandemie wird den SC Paderborn zumindest in diesem Jahr nicht an den wirtschaftlichen Abgrund drängen. Der Verein konnte vielmehr den Grundstein für das erklärte Ziel der kommenden Jahre legen: den SCP in den Top 30 in Deutschland zu etablieren.