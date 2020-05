Von Matthias Reichstein

„Aber 39 Zähler sind noch drin“, sagt Kapitän Uwe Hünemeier fast etwas trotzig. Dass auch diese Zahl für den SCP eigentlich unrealistisch ist, weiß natürlich auch der Routinier, den Ligaverbleib will „Hüne“ aber noch längst nicht abhaken. „Uns sollte niemand abschreiben. Ich sehe den Relegationsplatz noch immer als ganz große Chance für uns – und da könnten 32 Punkte reichen.“

Uwe Hünemeier gehört zu der Generation von SCP-Spielern, die bereits vor fünf Jahren um den Erstligaverbleib kämpften. Nach einer starken Hinrunde (19 Punkte) wurde der SCP damals durchgereicht und stieg am letzten Spieltag doch noch ab. Aktuell kommt der SCP nach 27 Spieltagen auf 18 Zähler (2015 waren es zum gleichen Zeitpunkt 24), Quervergleiche mag der 34-Jährige aber nicht ziehen. „Die Situation war 2015 eine völlig andere. Außerdem bringt es nichts, zurückzuschauen. Wir sollten uns nur mit der Gegenwart beschäftigen.“

Die heißt Platz 18, dort steht der SCP fast durchgängig seit Spieltag fünf. Nur nach Auswärtssiegen in Bremen und Freiburg reichte es mal für Rang 17. „Deshalb schauen wir Spieler gar nicht mehr so oft auf die Tabelle. Das bringt nichts. Wir versuchen uns mehr auf die einzelnen Spiele zu konzentrieren“, sagt der Innenverteidiger.

Fortuna Düsseldorf, TSG Hoffenheim und am Mittwoch der FC Augsburg – Paderborns Auftakt-Programm direkt nach dem Re-Start war daher ein konkretes Thema in der Mannschaft. Das bestätigte auch Hünemeier: „Uns ist klar, dass das richtungsweisende Spiele sind.“ Bislang verlor der SCP nicht, holte aber auch nur zwei Punkte. „Meine Gefühle sind gemischt. Das 0:0 in Düsseldorf war schlecht von uns, gegen spielerisch starke Hoffenheimer haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Auch wenn wir uns mehr erhofft hatten, zumal uns die Spiele weglaufen und die Zeit zu punkten immer knapper wird.“

Die Englische Woche setzen die SCPer am Mittwoch (20.30 Uhr) in Augsburg fort, bevor am Sonntag (18 Uhr) Borussia Dortmund kommt. In der Hinrunde verliefen beide Spiele eng, gegen Augsburg gab’s daheim ein unglückliches 0:1, beim BVB reichte eine 3:0-Pausenführung am Ende nur zu einem 3:3. Hünemeier: „Wir sind sehr oft nur ganz knapp gescheitert. Es bleibt für mich aber bemerkenswert, wie die Jungs nach Rückschlägen immer wieder aufstehen und einen neuen Anlauf nehmen.“

Der wäre jetzt nötig. Denn will der SCP noch auf Relegationsrang 16 vorrücken, ist ein starker Liga-Schlussspurt die Voraussetzung. Gelingt der, wäre der Verein gegen den Dritten der 2. Liga ebenfalls nicht chancenlos. Auch, wenn es dafür keine Bauernregel gibt.