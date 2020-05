Obwohl dem SCP beim Spiel gegen Hoffenheim wieder nur ein Unentschieden gelang, glaubt Trainer Steffen Baumgart weiterhin an seine Mannschaft. Foto: dpa

Paderborn (dpa/WB). Trainer Steffen Baumgart vom Tabellenletzten SC Paderborn denkt in der Fußball-Bundesliga weiterhin nicht an Resignation. „Wir haben die schlechteste Ausgangsposition und wir haben vielleicht den Kader mit der geringsten individuellen Qualität. Aber wir haben für mich mit das größte Herz in dieser Liga“, sagte der 48-Jährige am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz zum nächsten Auswärtsspiel beim FC Augsburg.

Die Paderborner haben in dieser Saison bislang nur vier von 27 Spielen gewonnen. Der Relegationsplatz ist bei nur sechs Punkten Rückstand zwar immer noch in Reichweite. Aber auch der nächste Gegner Augsburg liegt auf einem Nicht-Abstiegsplatz mittlerweile schon zwölf Zähler vor dem SCP. Trotzdem glaubt Baumgart weiter an den Klassenerhalt.

Personelle und taktische Änderungen

Der 48-Jährige sieht kein Problem in der kurzen Abfolge der Spiele nach der Fortsetzung dieser Saison. „Die Jungs sind trainiert, die Jungs sind gut vorbereitet. Wir haben zehn Wochen Zeit gehabt, um uns mit dieser Situation auseinandersetzen zu können“, meint der Paderborner Aufstiegscoach. „Wir sollten weniger über die Belastung der Jungs nachdenken. Die haben Vollgas zu geben.“

Taktisch und personell hat Baumgart trotzdem bereits Wechsel im Kopf. Bei einer Rückkehr zum 4-4-2-System könnte Streli Mamba nach seinem Kurzeinsatz gegen Hoffenheim sogar von Anfang an auflaufen. Berücksichtigt werden muss auch, dass fünf SCP-Kickern eine Gelbsperre droht.

Positive Nachrichten gibt es von Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis, der nach der Partie gegen Hoffenheim über Nackenprobleme geklagt hatte. Auch Innenverteidiger Sebastian Schonlau, der am Samstag angeschlagen ins Spiel gegangen war, ist bereit.

Zuletzt erzielte der SC Paderborn am vergangenen Wochenende ein Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim. Die Gegner aus Augsburg haben beim FC Schalke 04 eine überzeugende Leistung gezeigt und mit 3:0 gewonnen. Das Aufeinandertreffen der beiden findet am Mittwoch, 27. Mai um 20.30 Uhr in der WWK Arena statt.