Paderborn (WB/MR/dpa). Eine Halbzeit lang hielt der SC Paderborn richtig gut mit, doch dann war das Bundesliga-Schlusslicht gegen Borussia Dortmund völlig chancenlos und wurde förmlich überrollt. Der BVB siegte mit 6:1 (0:0) und beendete damit die kleine Mini-Serie der Ostwestfalen nach dem Re-Start mit drei ungeschlagenen Spielen in Folge. Nach dieser Klatsche rückt der Abstieg für den Aufsteiger aus Ostwestfalen immer näher.

Dortmund verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter aus München damit wieder auf sieben Punkte - der achte Titel in Serie sollte für die in Topform spielenden Bayern dennoch nur noch Formsache sein.

Strohdiek für Gjasula

Paderborns Trainer Steffen Baumgart änderte seine Elf im Vergleich zum 0:0 beim FC Augsburg auf zwei Positionen. Für den zum dritten Mal gelbgesperrten Klaus Gjasula kam Kapitän Christian Strohdiek ins Team. Auf der rechten Seite verteidigte wieder „Mo“ Dräger, Laurent Jans saß auf der Bank. Taktisch stellte Baumgart auf ein 4-2-3-1 um. Im defensiven Mittelfeld agierte Sebastian Schonlau neben Sebastian Vasiliadis. Davor sollten Christopher Antwi-Adjei, Dennis Srbeny und Gerrit Holtmann Druck machen, als einzige Spitze stürmte Streli Mamba.

Auch Lucien Favre nahm zwei Wechsel vor: Mahmoud Dahoud (Knieverletzung, Saison-Aus) und Erling Haaland (Knieblessur) wurden beim BVB von Emre Can und Jadon Sancho ersetzt.

Eine Statistik überraschte vor dem Anpfiff: Mit dem SCP und dem BVB, die sich im Hinspiel nach Paderborner 3:0-Führung noch 3:3 getrennt hatten, trafen die beiden Klubs mit den wenigsten Gegentoren aufeinander – seit dem Re-Start, versteht sich...

Guter Beginn

Paderborn begann zielstrebig, mutig und hatte zunächst sogar mehr Spielanteile. Und einige gute Möglichkeiten. Christopher Antwi-Adjei (11./13./41.) verfehlte aber in guter Position das BVB-Tor. Die Borussen sendeten erst im Minute 17 das erste Signal. Nach einem langen Pass von Lukasz Piszczek war es Thorgan Hazard, der aus spitzen Winkel an Leopold Zingerle im Tor der Paderborner scheiterte.

Raphael Guerreiro (26.) war der nächste Schwarz-Gelbe in guter Schussposition, Jamilu Collins konnte den Ball aber im letzten Moment ablenken. Nur drei Minuten später legte Strohdiek mit einer viel zu kurzen Rückgage auf Zingerle den Ball erneut für Guerreiro auf, auch hier konnte Paderborns Keeper retten. Sekunden vor der Pause hatte Julian Brandt freie Bahn, schloss aber überhastet ab und verzog.

Immer mehr Druck der Dortmunder

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste noch einmal den Druck. Mouh Hakimi (49.) eröffnete die Serie sehr guter Chancen. Er zwang Zingerle zu einer Fußabwehr. Auf Hakimi folgte sein Teamkollegen Thorgan Hazard (52.), der aus fünf Metern verfehlte. Doch dann brach der Bann und mit einem Doppelschlag entschieden die Borussen innerhalb von nur drei Minuten die Partie. Erst war es Hazard (54.), dem Zingerle nach einer Hereingabe von Emre Can den Ball genau vor die Füße faustete und Hazard nur noch einzuschieben brauchte. Dann war es Jadon Sancho (57.), der nach Brandt-Zuspiel zum 2:0 einschob. Das sah aus wie im Training.

Anschlusstreffer durch Hünemeiers Handelfmeter

Doch der SCP gab nicht auf und kam noch einmal heran. Nach einem Handspiel von Can (der den Ellbogen allerdings angelegt hatte) verwandelte Uwe Hünemeier den fälligen Strafstoß und verkürzte auf 1:2. Doch fast im Gegenzug stellten der BVB den zwei-Tore-Abstand wieder her. Diesmal legte Hazard auf und Sancho vollendete. Zingerle war noch am Ball, hatte aber keine Abwehrchance.

Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Mouh Hakimi der in Minute 85 auf 4:1 erhöhte. Die Schlusspunkt setzten dann der ehemalige Kapitän Marcel Schmelzer (89.) und Sancho (90.+1.) mit seinem dritten Tor. Damit machte der BVB das halbe Dutzend voll.

Am kommenden Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr, Sky) geht es für den SCP mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig weiter. Der BVB erwartet ebenfalls am Samstag (18.30 Uhr) die Berliner Hertha.

SC Paderborn 07: Zingerle - Dräger, Hünemeier, Strohdiek, Collins - Antwi-Adjej (83. Jastrzembski), Vasiliadis (83. Sabiri), Schonlau, Holtmann (74. Pröger) - Mamba (66. Zolinski), Srbeny (66. S. Michel)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi (87. Morey), Delaney (68. Witsel), E. Can (87. Balerdi), Guerreiro (80. Schmelzer) - Sancho, Brandt (80. Reyna) - T. Hazard

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Tore: 0:1 T. Hazard (54.), 0:2 Sancho (57.), 1:2 Hünemeier (72./Handelfmeter), 1:3 Sancho (74.), 1:4 Hakimi (85.), 1:5 Schmelzer (89.), 1:6 Sancho (90.+1)