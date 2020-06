Von Matthias Reichstein

Leipzig (WB). Da war sogar noch etwas mehr drin, SC Paderborn! Das Bundesliga-Schlusslicht spielte beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig eine Halbzeit lang in Überzahl und holte am Ende mit dem 1:1 (0:1) wenigstens noch einen Punkt. Patrik Schick (27.) brachte die Sachsen in Führung, in der Nachspielzeit traf Kapitän Christian Strohdiek zum Ausgleich. Mit Streli Mamba und Uwe Hünemeier sahen aber noch zwei SCPer die fünfte Gelbe Karte. Beide sind am Samstag im Heimspiel gegen Werder Bremen gesperrt.