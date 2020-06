Von Matthias Reichstein

Mut, Moral und ganz viel Leidenschaft – der SC Paderborn wurde in dieser Saison oft gelobt. Auch wenn die Elf von Trainer Steffen Baumgart von Spieltag fünf an fast durchgängig als Letzter der Liga dem Rest hinterherlief. Doch das gute Bild, das der am Ende chancenlose Aufsteiger fast überall abgab, hat tiefe Risse bekommen. Denn dass der SCP plötzlich nicht mehr als Team auftritt und damit den größten Trumpf ausgerechnet gegen den Vorletzten aus der Hand gibt – das ist nicht zu verstehen.