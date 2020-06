Neuanfang mit Baumgart

Die sportlich Verantwortlichen beim SCP werden sich spätestens nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach treffen und eine erste Analyse der Spielzeit vornehmen. „Es geht um ein ganz grundsätzliches und sachliches Hinterfragen, besonders auf Schlüsselpositionen. Es geht dabei aber um Strategie, Arbeitsweise und das Ergebnis, nicht um die Person. Das wird uns helfen, uns für die neue Saison noch stärker aufzustellen“, sagt Wohlgemuth. Ziel sei dabei nicht der Austausch, sondern eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Wohlgemuth wörtlich: „Alles andere wäre unverantwortlich.“

Das Ergebnis des Gesprächs ist offen, ob Wohlgemuth und Baumgart gemeinsam den Neuanfang starten, ist daher noch nicht entschieden. Auch wenn Wohlgemuth das klare Ziel hat, mit Baumgart den Neuaufbau zu starten: „Ohne unserer Analyse vorweg zu greifen, ist genau das zunächst einmal mein Wunsch. Aber dazu gehören immer zwei. So gesehen ist es eine Frage des Respekts, hier auch Steffen Baumgart nach seinen Vorstellungen über die Zukunft zu fragen.”

Baumgart braucht Bedenkzeit

Baumgart selbst will zunächst mal alles sacken lassen, Luft holen und dann besprechen, was in dieser Saison gut gelaufen ist – und was gar nicht gepasst hat. Auch er sagt: „Wir müssen uns hinterfragen und dann entsprechend neu aufstellen. Denn eines sollte klar sein: Wir stehen vor einer ganz schweren Zweitligasaison. Das zeigen Beispiele wie Hannover 96 oder 1. FC Nürnberg.“

Wer Baumgart kennt, der weiß, dass er gerne in Paderborn arbeitet und nicht an einen Abschied nach dem Abstieg denkt. Eine Hintertür lässt aber auch er sich offen: „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht der Richtige bin oder weg will. Aber wir werden sehen.“

Präsident hält an Trainer fest

Für Präsident Elmar Volkmann stellt sich die Frage erst gar nicht: „Ich sehe die Notwendigkeit nicht. Wenn auch Herr Baumgart bei uns bleiben will, wird sich bei dieser Personalie auch nichts ändern.“

Der 73-Jährige sieht den Verein auch besser aufgestellt, als nach dem Abstieg 2015: „Kein Spieler kann uns ablösefrei verlassen, unsere Schulden sind getilgt – das stimmt mich sehr optimistisch. Wenn sich durch die Corona-Pandemie nicht noch alle Rahmenbedingungen ändern, werden wir eine gute Mannschaft aufbauen.“

Kapitän und Paderborner Urgestein Christian Strohdiek erinnert im Moment des Abstiegs an Positives: „Die Enttäuschung ist da, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was dieser Verein in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt hat. Da können wir alle stolz sein.“

Wie er zum Coach steht, machte er ganz nebenbei auch deutlich: „Steffen Baumgart gibt nie auf, das überträgt er auf das gesamte Team und das hat uns in den vergangenen Jahren ausgezeichnet.“ Helfen kann er seiner Mannschaft aber nicht mehr: Strohdiek zog sich in Berlin einen Muskelfaserriss zu und fällt für den Rest der Saison aus.

Ziel: Klassenerhalt

Vizepräsident Carsten Linnemann sieht den SCP perspektivisch „unter den Top sechs bis acht der 2. Liga“ und betont: „Das muss unser Anspruch sein.“ Kurzfristig zählt für den Bundestagsabgeordneten aber nur eins: „Der Klassenerhalt.“

Für absolut „zukunftssicher“ hält auch Geschäftsführer Martin Hornberger den kommenden Zweitligisten: „Wir haben unsere Schulden getilgt, die Infrastruktur weiter ausgebaut und uns in vielen Bereichen auch personell verstärkt. Sportlich haben wir unser Ziel nur deshalb nicht erreicht, weil wir im Bundesligavergleich in allen Bereichen am Ende der Nahrungskette stehen.“