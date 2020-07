Gjasula geht

Paderborn (WB/en). Klaus Gjasula wird in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot des SC Paderborn 07 auf Kartenjagd gehen. Der 30-Jährige, der in der vergangenen Bundesligaspielzeit mit 17 Gelben Karten einen neuen Rekord aufgestellt hat, hat sich am Dienstag via Instagram vom Verein sowie den bisherigen Teamkollegen verabschiedet – und das aus einem triftigen Grund.

Von Westfalen-Blatt