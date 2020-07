Offensiver Mittelfeldspieler des SC Paderborn künftig für Coventry City am Ball

Paderborn (WB/paul). Zweitligist SC Paderborn und Marcel Hilßner gehen getrennte Wege. Der 25-Jährige, der in der Rückrunde leihweise für den Drittligisten Hallescher FC im Einsatz war, schließt sich Coventry City an. Das gab der SCP am Donnerstag bekannt.