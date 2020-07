Testspiel gegen M’gladbach

Paderborn (WB/en). In der vergangenen Erstliga-Saison musste sich der SC Paderborn 07 der Borussia aus Mönchengladbach zweimal (0:2, 1:3) geschlagen geben. Bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison gibt es für den SCP die Chance auf eine Revanche. Am Samstag, 22. August (15 Uhr), tragen die beiden Teams in Marienfeld ein Testspiel aus – allerdings ohne Fans.

Von Westfalen-Blatt