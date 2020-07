Der SCP geht auf Reisen

Paderborn (WB/en). Seit Steffen Baumgart im April 2017 den Trainerposten beim SC Paderborn 07 übernommen hat, gab es für ihn sowohl in der Sommer- als auch in der Wintervorbereitung nie einen triftigen Grund, die heimischen Gefilde zu verlassen, um unbedingt weit entfernt von Paderborn ein Trainingslager aufzuschlagen. Nun sieht der 48-Jährige das allerdings zum ersten Mal anders. Die Planungen für einen achttägigen Aufenthalt in Kärnten befinden sich in der finalen Phase. Vom 14. bis 21. August möchte der Erstligaabsteiger in das südlichste Bundesland Österreichs reisen.

Von Westfalen-Blatt