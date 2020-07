Innenverteidiger Christian Strohdiek und Stürmer Sven Michel präsentieren die neuen Trikots in einem Youtube-Video. Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich einiges getan. Das Heimdress ist jetzt vornehmlich in Schwarz gehalten und mit einem dezenten grauen Muster versehen, das rot-gelb gestreifte Auswärtsdress ist eine Reminiszenz an die Farben des Paderborner Stadtwappens.

In der vergangenen Spielzeit war das Heimtrikot noch deutlich blauer und in der Fremde hatte sich das Team von Trainer Steffen Baumgart den Konkurrenten wahlweise in Weiß oder Neongelb entgegengestellt. Bestellt werden können die Trikots (jeweils 69,95 Euro) bereits jetzt, geliefert werden sie aber erst Ende August und bis dahin hat der SCP ganz bestimmt auch schon den einen oder anderen weiteren Deal auf dem Transfermarkt vorzuweisen.