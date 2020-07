„Wir haben durch die Vermittlung unserer Partner ein außerordentlich attraktives Angebot erhalten. Somit ist es möglich, ein Trainingslager in dieser sehr gut geeigneten Region in Österreich zu beziehen. Gerade nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, durch den wir uns neu sortieren müssen, ist dieser Aufenthalt sehr wertvoll“, wird SCP-Manager Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung zitiert.

Auch Trainer Steffen Baumgart freut sich auf die Möglichkeit: „In den vergangenen Jahren sind wir in Paderborn geblieben und damit auch gut gefahren. Jetzt geht es aber darum, sich neu aufzustellen und eine sich verändernde Mannschaft zu entwickeln. Deshalb ist dieser besondere Impuls und die damit verbundene Abwechslung in der jetzigen Situation absolut willkommen.“

Das Trainingslager wird durch die Zusammenarbeit mit den Partnern „Match IQ“ und der „Kärnten Werbung“ möglich gemacht. Zum ersten Training bittet Steffen Baumgart derweil schon am Montag, 3. August.

Heimtrikot offiziell vorgestellt

Am Dienstag hatte der SCP ein weiteres Geheimnis gelüftet. Innenverteidiger Christian Strohdiek und Stürmer Sven Michel präsentieren die neuen Trikots. Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich einiges getan. Das Heimdress ist jetzt vornehmlich in Schwarz gehalten und mit einem dezenten grauen Muster versehen, das rot-gelb gestreifte Auswärtsdress ist eine Reminiszenz an die Farben des Paderborner Stadtwappens.