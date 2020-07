Thalhammer, dessen neues Arbeitspapier zunächst bis 2022 gültig ist, könnte im Paderborner Mittelfeldzentrum der Nachfolger des abgwanderten Klaus Gjasula werden. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 23-Jährige 35 Partien (drei Tore) für den FCI und scheiterte in der Aufstiegsrelegation am 1. FC Nürnberg. Zuvor sammelte er bereits Zweitliga-Erfahrung bei Jahn Regensburg.

SCP-Manager Fabian Wohlgemuth über den Neuzugang: „Maximilian verfügt über zahlreiche Vorzüge, die für unser Spiel sehr wichtig sind. Neben sehr guten Zweikampfwerten und einem starken Kopfballspiel ist er auch im Passspiel stark. In Paderborn möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.“