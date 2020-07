Nach dem Erstligaabstieg im Jahr 2015 hatte sich der Innenverteidiger auf die Insel, zu Brighton & Hove Albion, verabschiedet. Diesmal bleibt der Routinier dem SCP treu. Nachdem er im Sommer 2018 vom Premier-League-Club an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, hatte der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Nun hat sich „Hüne“ für ein weiteres Jahr an den SCP gebunden. In der vergangenen Saison stand Hünemeier 16-mal (1 Tor) für den SCP auf dem Bundesliga-Rasen.

So hat der SCP über seinen Twitterkanal die Vertragsverlängerung von Uwe Hünemeier verkündet.

Nach der Unterschrift musste auch Hünemeier einige Tests über sich ergehen lassen. Der SC Paderborn 07 hat die Vorbereitung auf die neue Saison am Freitag mit den obligatorischen leistungsdiagnostischen Maßnahmen und sportmedizinischen Untersuchungen begonnen.