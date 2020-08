Führich kommt leihweise von Dortmund

Beim SCP bekommt Chris Führich die Rückennummer 27. Der 22-jährige Mittelfeldmann spielte in der Jugend unter anderem für den FC Schalke Borussia Dortmund und den VfL Bochum. Den Durchbruch im Männerbereich schaffte er beim 1. FC Köln, bei dem er am 13. Dezember 2017 sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München feierte. Zurück in Dortmund absolvierte Führich 24 Spiele für die U23, in denen er acht Tore erzielte.

„Chris passt optimal zu unserer Spielweise und bringt wertvolle Erfahrung im Männerbereich mit nach Paderborn. Er ist technisch stark und wendig, so dass er auch enge Räume gut auflösen kann. Zudem verfügt er über starke Dribblings, bei denen er gerne den direkten Weg zum Tor sucht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, begrüßt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den neuen Mittelfeldspieler in Paderborn.